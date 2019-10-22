с чего всё началось

Обнаружены тела еще двух погибших при прорыве дамб в Красноярском крае. Общее количество жертв возросло до 17. Трое человек числятся пропавшими без вести, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

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