Происшествия

Вести.RuВести.RuВыросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

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Под завалами жилого дома в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии выросло до трех. Тело погибшего обнаружили в 21:13, уточняет РИА Новости.
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Число жертв взрыва в доме в Орехово-Зуеве достигло трех человек

Подмосковье Сегодня14:51

Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех

РИА Новости14:23

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

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Число погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трёх

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Телеканал 360°14:30

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

ТАСС14:18
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