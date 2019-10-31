Экономика
КоммерсантъВыручка Apple составила $64 млрд
Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
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Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Футбол
«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Футбол
«Спартак» дожал «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
В рамках 1/8 финала Кубка России московский "Спартак" переиграл "Ростов" и вышел в четвертьфинал турнира.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Гаджеты
В сети появились первые фотографии раскладной Motorola RAZR
Издание The Wall Street Journal ранее предполагало, что стоимость Motorola RAZR составит 1,5 тысячи долларов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Политика
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Экономика
«Траст» оценил долг компаний Гуцериева более чем в 1 трлн рублей
Общая долговая нагрузка бизнеса Михаила Гуцериева составляет 1,025 трлн рублей, сообщил в своей презентации банк «Траст», пишет Reuters, который ознакомился с документом.
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Общество
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Футбол
Алексей Игонин: «При назначении судей на некоторые матчи лохотрон, что ли, крутят?»
Эксперт «Матч ТВ» Алексей Игонин прокомментировал тот факт, что на игру «Зенит» — ЦСКА назначена практически та же бригада, включая арбитров VAR, что недавно работала на встрече «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Напомним, что главным судьей той встречи был Михаил Вилков, ассистентом VAR Сергей Карасев.
Авто
Fisker Ocean с солнечными батареями станет конкурентом Tesla Model X
Калифорнийская компания Fisker, специализирующаяся на производстве электромобилей, презентовала модель Ocean, которая сможет составить серьезную конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Новый кроссовер оснащен силовой установкой, состоящей из двух электрических двигателей, комплекта аккумуляторов на 80 кВт•ч и солнечных панелей по всей поверхности крыши.
Общество
Доктор Мясников назвал самую полезную и недорогую рыбу
Известный доктор Александр Мясников назвал самую полезную рыбу и дал совет по ее приготовлению.
Политика
Елизавета II одобрила законопроект о проведении досрочных выборов
Необходимость проведения досрочных выборов в палату общин назрела после того, как 22 октября британские парламентарии отклонили предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit.