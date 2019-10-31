Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка Apple составила $64 млрд

Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
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Глава Apple: количество транзакций Apple Pay удвоилось в 2019 году

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Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

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Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

ТАССвчера в 18:20

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Life.ruвчера в 20:20

Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

Ведомости00:44

Apple сообщила о снижении доходов от продаж iPhone

Rambler News Serviceвчера в 17:35
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США

СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
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Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

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У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
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Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 12:26
Футбол

Авен: о Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова»

Известный бизнесмен и болельщик московского "Спартака" Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
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Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
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Общество

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
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Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос вчера в 06:27
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»

«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
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В ХМАО уничтожили партию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни Ачиры (Тюменская область), жители которой были госпитализированы с подозрением на редкую «гаффскую болезнь».
Вести Урала 00:25
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
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Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

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Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

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Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
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«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0

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Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом

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Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

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Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

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Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники

Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
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Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств

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На Земле впервые обнаружены водоемы, которые не подходят для жизни

Расположенные в Восточно-Африканской рифтовой долине солевые озера наполнены столь соленой и кислой водой, что не подходят даже для архей, которые способны жить в самой экстремальной среде.
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