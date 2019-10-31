Экономика
КоммерсантъВыручка Apple составила $64 млрд
Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
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Общество
СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США
СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Политика
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
Футбол
Авен: о Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова»
Известный бизнесмен и болельщик московского "Спартака" Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
Хоккей
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Общество
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»
«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
Здоровье
В ХМАО уничтожили партию рыбы из тюменской деревни Ачиры
В ХМАО уничтожили партию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни Ачиры (Тюменская область), жители которой были госпитализированы с подозрением на редкую «гаффскую болезнь».
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Политика
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Футбол
«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Зарубежные аналитики составили рейтинг автомобилей, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Общество
Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники
Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Технологии
Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств
Появился новый вирус для ОС Android, как свидетельствует статистика, им уже заражено порядка заразил 45 000 смартфонов.
Наука
На Земле впервые обнаружены водоемы, которые не подходят для жизни
Расположенные в Восточно-Африканской рифтовой долине солевые озера наполнены столь соленой и кислой водой, что не подходят даже для архей, которые способны жить в самой экстремальной среде.