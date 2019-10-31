Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка Apple составила $64 млрд

Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
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Выручка Apple составила $64 млрд

Коммерсантъвчера в 23:54

Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

РБК05:29

Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

Ведомости00:44

Глава Apple: количество транзакций Apple Pay удвоилось в 2019 году

REGNUM06:00

Apple получила наибольшую квартальную выручку за всю историю компании

Life.ruвчера в 20:20

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

ТАССвчера в 18:20

Apple сообщила о снижении доходов от продаж iPhone

Rambler News Serviceвчера в 17:35
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Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
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Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
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В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета вчера в 09:57
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
ТАСС 08:35
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Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях

Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.
News.ru 07:48
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Эксперты рассказали, стоит ли клеить знак «Шипы»

Специалисты «Aif.ru» выяснили, что клеить знак «Шипы» теперь не нужно.
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
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Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Экономика

Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.
Аргументы и Факты 10:11
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
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Политика

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Технологии

Новый «троянский вирус» поразил Android-устройства

Эксперты отметили, что вирус атаковал более 40 тысяч гаджетов, ежемесячно к их числу прибавляется еще 2400 смартфонов.
Экономика сегодня 11:39
Политика

Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

Вести.Ru вчера в 10:20
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Здоровье

Роскачество посоветовало есть мороженое при простуде

Как отмечают в Роскачестве, мороженое способно снять боль в горле.
Мир новостей 07:53
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 29 октября в 11:54
Политика

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Русская Планета 08:38
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Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
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Искусственный интеллект попал в топ-200 лучших игроков в StarCraft II

CyberSport.ru 04:41
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Политика

Трамп заявил о планах США и Китая подписать часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп сообщил о совместной с Китаем работе по выбору нового места для заключения первой фазы торговой сделки, которая составит около 60% от всего соглашения, после отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили.
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Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов

Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.
Игромания.ру 10:33
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Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
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