Экономика
КоммерсантъВыручка Apple составила $64 млрд
Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
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Происшествия
В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка
36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Двина Сегодня 08:26
Политика
Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Известия 06:43
Футбол
Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
Спорт-Экспресс вчера в 12:27
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
МонаВиста вчера в 04:52
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Комсомольская правда 04:35
Политика
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине
НАТО призвало Россию передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии Украина — НАТО.
RT на русском 08:49
Авто
Начались продажи обновлённого седана Hyundai Solaris
Дилерские центры Hyundai в Китае начали получать первые товарные автомобили Solaris/Verna.
32CARS.ru 03:51
Кино
Второй трейлер «Джуманджи: Новый уровень» поясняет, что стало с Беттани
Кинокомпания Sony Pictures выпустила второй, финальный трейлер приключенческой комедии «Джуманджи: Новый уровень».
Игромания.ру 09:48
Армия и оружие
В Крыму и в Калининграде формируют две новые авиационные дивизии
Министерство обороны России сформирует к январю 2020 года на территории Крымского полуострова и в Калининградской области две новые авиационные дивизии, сообщает 30 октября газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.
REGNUM вчера в 11:54
Экономика
Прибыль Сбербанка превзошла прогноз
Убыток Сбербанка от международного бизнеса за 9 месяцев 2019 г. составил 47,4 млрд руб. – против убытка в 3 млрд руб. за тот же период прошлого года (по МСФО).
Ведомости 08:04
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Петербургский дневник 29 октября в 12:38
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Футбол
Абаев: у Карпина была проблема только со Скопинцевым
Даже если происходили некоторые отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым.
Vprognoze.ru 10:07
Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM 09:51
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Высокопоставленного сотрудника ГИБДД Петербурга обвинили во взятках
Следователи подтвердили задержание замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.
ТАСС 08:47
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Политика
Путин возмутился экономией на зарплате санитарок
Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 10:06