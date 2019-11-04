Компания «ВымпелКом» опубликовала финансовую отчётность с отрицательной динамикой, сообщила пресс-служба компании. В понедельник, 4 ноября, стало известно, что в третьем квартале выручка «Билайна» сократилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шоу-бизнес Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".

Армия и оружие Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".

Происшествия Таможенники обнаружили у российской туристки золотые «стельки» Из-за неестественной походки российской туристки сотрудники таможенного поста в Забайкалье смогли выявить попытку незаконного вывоза почти 2 кг золота в Китай.

Общество Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян мечтает сбросить вес Ким Кардашьян призналась поклонникам, что мечтает сбросить вес.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Интернет Компания Facebook поменяла логотип, чтобы ее не путали с соцсетью Компания Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы ее не путали с одноименной социальной сетью, а также знали, сколько продуктов она производит.

Футбол «Разве отборным матом и пьяными репликами можно воспитывать новое поколение достойных болельщиков?» Обращение Реброва к фанатам «Спартака» Голкипер «Спартака» Артем Ребров обратился к болельщикам команды после матча 15-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:1). — Вчерашний вечер был очень непростым для всех, — написал Ребров в Instagram.

Политика Украина призвала надавить на Россию из-за задержанных кораблей Мировое сообщество должно продолжить давление на Россию из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Происшествия Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Общество Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.

Общество Медведев сравнил стоимость интернета в России и США Медведев заявил, что Россия располагает очень сильными школами математики, физики и информационных технологий.

Политика Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества «Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества», — говорится в опубликованном документе.