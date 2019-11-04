Экономика
Форпост Северо-ЗападВыручка «Билайна» сократилась второй квартал подряд
Компания «ВымпелКом» опубликовала финансовую отчётность с отрицательной динамикой, сообщила пресс-служба компании. В понедельник, 4 ноября, стало известно, что в третьем квартале выручка «Билайна» сократилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Компания Билайн объяснила снижение выручки «бюджетной моделью потребления» своих абонентов
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РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
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Кубанские новости 02 ноября в 09:30
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Российская газета вчера в 23:18
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В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
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РЕН ТВ вчера в 19:58
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«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
РИА Новости вчера в 18:04
Интернет
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Компания Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы ее не путали с одноименной социальной сетью, а также знали, сколько продуктов она производит.
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров обратился к болельщикам команды после матча 15-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:1). — Вчерашний вечер был очень непростым для всех, — написал Ребров в Instagram.
Спорт-Экспресс 01:02
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RT на русском вчера в 00:06
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
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