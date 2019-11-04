Экономика
Форпост Северо-ЗападВыручка «Билайна» сократилась второй квартал подряд
«ВымпелКом» обуславливает падение показателя увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в начале года. Абонентская база «Билайна» упала на 2,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. На данный момент она составляет 54,8 миллиона клиентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:53, Ашберн
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
«Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
Ведомости 03 ноября в 07:03
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Армия и оружие
США продолжают дело ИГ, воруя с помощью курдов нефть у Сирии
Журналисты РИА Новости подготовили материал, рассказывающий о налаженных схемах воровского «нефтяного» бизнеса США в Сирии, который они «строят» с помощью карманных бандформирований курдов.
ПолитРоссия вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
Российская газета вчера в 20:24
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации
Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.
Толк вчера в 22:41
Автоспорт
Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят возмутился решением стюардов наказать его за обгон мексиканца Серхио Переса из Racing Point на последнем круге Гран-при «Формулы-1» в США.
RT на русском 03 ноября в 18:04
Политика
Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Юга.ру вчера в 23:41
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат 03 ноября в 16:56
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Вести.Ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
Лошадь вернулась в горящую конюшню и спасла семью от смерти
Лошадь, спасенная из лесного пожара в американском штате Калифорния, вернулась в горящую конюшню, чтобы помочь другим лошадям.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
Более половины жителей США поддерживают импичмент Трампа
Свыше половины граждан Соединенных Штатов выразили поддержку началу процедуры импичмента лидера страны Дональда Трампа, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:08
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском вчера в 09:44
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:55
Гаджеты
Непохожие на Apple Watch круглые умные часы Xiaomi Mi Watch Pro задерживаются
Вчера появилась информация о том, что помимо обычной версии Xiaomi Mi Watch компания Xiaomi работает над еще одними часами Xiaomi Mi Watch Pro, которые получат круглый дисплей и не будут похожими на Apple Watch.
iXBT.com 00:22
Политика
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Российская газета вчера в 23:34
Экономика
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54