«ВымпелКом» обуславливает падение показателя увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в начале года. Абонентская база «Билайна» упала на 2,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. На данный момент она составляет 54,8 миллиона клиентов.

Общество Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни «Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.

Хоккей Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.

Армия и оружие США продолжают дело ИГ, воруя с помощью курдов нефть у Сирии Журналисты РИА Новости подготовили материал, рассказывающий о налаженных схемах воровского «нефтяного» бизнеса США в Сирии, который они «строят» с помощью карманных бандформирований курдов.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Общество В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Шоу-бизнес Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.

Автоспорт Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят возмутился решением стюардов наказать его за обгон мексиканца Серхио Переса из Racing Point на последнем круге Гран-при «Формулы-1» в США.

Политика Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Политика В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1 В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Футбол Дзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.

Происшествия Лошадь вернулась в горящую конюшню и спасла семью от смерти Лошадь, спасенная из лесного пожара в американском штате Калифорния, вернулась в горящую конюшню, чтобы помочь другим лошадям.

Политика Более половины жителей США поддерживают импичмент Трампа Свыше половины граждан Соединенных Штатов выразили поддержку началу процедуры импичмента лидера страны Дональда Трампа, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США, передает РИА Новости.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Гаджеты Непохожие на Apple Watch круглые умные часы Xiaomi Mi Watch Pro задерживаются Вчера появилась информация о том, что помимо обычной версии Xiaomi Mi Watch компания Xiaomi работает над еще одними часами Xiaomi Mi Watch Pro, которые получат круглый дисплей и не будут похожими на Apple Watch.

Политика Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.