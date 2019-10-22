Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъвчера в 19:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолец11:02

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАСС05:55

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвы08:06

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUM06:47

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ru09:11

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ru01:38

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъвчера в 19:47
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Политика

Стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Экономика

Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Расходы российского бюджета на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа за три последних года составили почти 8 млрд рублей, но не принесли значимого эффекта для местных рынков и инвестиций.
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Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло

"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", — сказала Петренко.
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Происшествия

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Дело Серебренникова вернули в суд

Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарственные препараты, которые вызывают зависимость у больных.
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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

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Политика

Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия 20 октября в 21:42
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Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
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В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
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Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Политика

Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
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Коммерсантъ вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.
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Культура

Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»

Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
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Вместо китайского автоконцерна Changan региональные власти планируют привлечь отечественную компанию, рассказал вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.
Агентство Бизнес Информации вчера в 15:55
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 07:57
Политика

Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне

Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».
Журналистская правда 09:06
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

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Игромания.ру вчера в 22:02
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
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Россиянам сообщили о росте цен на гречку

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Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
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Московское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя

Официальный инстаграм московского футбольного клуба «Динамо» опубликовал специальное видео, сделанное в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
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Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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