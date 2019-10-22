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с чего всё началось

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

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