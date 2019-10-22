Экономика
КоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъвчера в 19:47
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Шоу-бизнес
Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Общество
Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет
Как следует из статистики Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов.
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море
Здоровье
Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем
По словам Елены Малышевой, антигистаминные препараты, взаимодействуя с алкоголем, оказывают влияние на ферменты печени.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 17
"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сказала Петренко.
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно
Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии.
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Общество
BadComedian подписал контракт с ivi.ru
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок
Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Культура
В Ставрополе определят финалистов «ТЭФИ-Регион»
Церемония награждения финалистов состоится 21 октября в ставропольском Дворце культуры и спорта.
Политика
Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ
Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
Политика
В Кремле высказались об уголовном деле челябинского экс-губернатора
В Кремле не располагают детальной информацией об уголовном деле в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приняла предложение руки и сердца
Изначально звезда скрывала многообещающее украшение, однако после того как СМИ озвучили версию о помолвке, певица перестала обращать внимание на то, что кольцо появляется в кадре.
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Экономика
Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Экономика
Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране
По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.