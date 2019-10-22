Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъвчера в 19:47

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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъвчера в 19:47

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ru09:11

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвы08:06

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUM06:47

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАСС05:55

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ru01:38

СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолец11:02
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:25, Вашингтон
Политика

Стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
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Курение повышает риск развития диабета второго типа

Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
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Армия и оружие

В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм

В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
RT на русском вчера в 23:42
Армия и оружие

В Германии признали превосходство «Арматы» над Leopard 2

Издание Die Welt сообщает о том, что концерн Rheinmetall разработал необитаемую башню с пушкой калибра 130 миллиметров для танка Leopard 2. Она была представлена на выставке в Вашингтоне.
Российская газета 09:29
Общество

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 03:37
Политика

Экс-премьер Латвии раскритиковал власти страны за некомпетентность

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что его страна "попала в задницу".
Газета.Ru 10:57
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Происшествия

СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Авто

Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Gazeta.SPb 03:24
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны.
РБК 09:34
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр вчера в 15:12
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме

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Политика

МИД РФ: Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом

Введение единой визы в странах, входящих в состав Содружества Независимых Государств (СНГ), может быть положительным шагом.
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Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка

Главы государств и правительств 43 африканских стран будут представлены на саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Lenta.ru 08:46
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно

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Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на новую песню

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СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

Похолодание ожидается в центральных регионах страны, рассказала во вторник, 22 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
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Компания Nissan представила топовую версию обновленного пикапа Titan XD.
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