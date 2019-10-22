Экономика
КоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъвчера в 19:47
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:25, Вашингтон
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru вчера в 17:26
Армия и оружие
В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм
В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
RT на русском вчера в 23:42
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над Leopard 2
Издание Die Welt сообщает о том, что концерн Rheinmetall разработал необитаемую башню с пушкой калибра 130 миллиметров для танка Leopard 2. Она была представлена на выставке в Вашингтоне.
Российская газета 09:29
Общество
Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 03:37
Политика
Экс-премьер Латвии раскритиковал власти страны за некомпетентность
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что его страна "попала в задницу".
Газета.Ru 10:57
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Авто
Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости
Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Gazeta.SPb 03:24
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны.
РБК 09:34
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме
Bookmaker-ratings.ru 10:30
Политика
МИД РФ: Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом
Введение единой визы в странах, входящих в состав Содружества Независимых Государств (СНГ), может быть положительным шагом.
Вечерняя Москва 10:30
Политика
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка
Главы государств и правительств 43 африканских стран будут представлены на саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 03:32
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
RT на русском 08:41
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России
Похолодание ожидается в центральных регионах страны, рассказала во вторник, 22 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Известия 11:00
Авто
Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD
Компания Nissan представила топовую версию обновленного пикапа Titan XD.
Letnews.ru 10:18