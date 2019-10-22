Экономика
КоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъвчера в 15:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Армия и оружие
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
Интерфакс 13:46
Политика
Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Lenta.ru 13:31
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 01:50
Культура
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости вчера в 07:36
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Сенат США принял протокол к договору о НАТО от 1949 года и добрил присоединение Северной Македонии к альянсу.
Life.ru 14:35
Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.
OAnews 19 октября в 10:21
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Metaratings 07:03
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Футбол
Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Спорт-Экспресс 12:51
Происшествия
В Москве задержали замглавы «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова.
ТАСС 14:16
Шоу-бизнес
Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Кино
В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Inc-news.ru 11:56