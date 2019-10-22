Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъвчера в 15:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолец07:02

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ru05:11

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ruвчера в 21:38

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUM02:47

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАСС01:55

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвы04:06

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъвчера в 15:47
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Армия и оружие

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
Интерфакс 13:46
Политика

Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Lenta.ru 13:31
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Здоровье

Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты

Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 01:50
Культура

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

РИА Новости вчера в 07:36
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Рифей-Пермь 06:43
Политика

Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика

Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО

Сенат США принял протокол к договору о НАТО от 1949 года и добрил присоединение Северной Македонии к альянсу.
Life.ru 14:35
Политика

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Космос

Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной

HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.
OAnews 19 октября в 10:21
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Футбол

Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Спорт-Экспресс 12:51
Происшествия

В Москве задержали замглавы «Комитета за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова.
ТАСС 14:16
Шоу-бизнес

Ягудин высказался о болезни Заворотнюк

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Экономика

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Кино

В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Inc-news.ru 11:56
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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