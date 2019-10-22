Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъвчера в 15:47

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СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолец07:02

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ru05:11

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ruвчера в 21:38

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUM02:47

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАСС01:55

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвы04:06

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъвчера в 15:47
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Футбол

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 17:15
Политика

Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал принятые им и лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом решения по сложившейся в Сирии ситуации, которые обсуждались на встрече в Сочи.
Известия 15:44
Политика

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Происшествия

В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

REGNUM 11:05
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибыла в рабочую точку

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки в 1,5 миллионах километров от Земли, передает ОТР сообщение Роскосмоса.
Общественное телевидение России вчера в 15:07
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Авто

Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses вчера в 08:26
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Космос

Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма

Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 08:32
Экономика

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Интерфакс 00:13
Авто

Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей

Автоновости дня 08:54
Гаджеты

Realme с 1 ноября начнет продажи топовой версии Realme X2 Pro

Новинка для китайских покупателей станет доступна с 1 ноября, а ее стоимость составит 450 долларов.
Astera 15:04
Космос

Женский экипаж NASA впервые в истории вышел в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр.
REGNUM 20 октября в 09:58
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 05:36
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 05:23
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 15:58
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Здоровье

После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу

Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru 12:28
Единоборства

Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия

Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Общество

В Японии прошел банкет по случаю интронизации императора Нарухито

В столице Японии сегодня прошел торжественный банкет по случаю интронизации императора Нарухито.
Известия 11:18
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Футбол

Каррера заявил, что готов снова поработать в России

RT на русском 15:51
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Происшествия

Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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