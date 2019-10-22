Экономика
КоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъвчера в 15:47
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Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 17:15
Политика
Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии
Президент Сирии Башар Асад по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал принятые им и лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом решения по сложившейся в Сирии ситуации, которые обсуждались на встрече в Сочи.
Известия 15:44
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибыла в рабочую точку
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки в 1,5 миллионах километров от Земли, передает ОТР сообщение Роскосмоса.
Общественное телевидение России вчера в 15:07
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses вчера в 08:26
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 08:32
Авто
Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
Автоновости дня 08:54
Гаджеты
Realme с 1 ноября начнет продажи топовой версии Realme X2 Pro
Новинка для китайских покупателей станет доступна с 1 ноября, а ее стоимость составит 450 долларов.
Astera 15:04
Космос
Женский экипаж NASA впервые в истории вышел в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр.
REGNUM 20 октября в 09:58
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 05:23
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Здоровье
После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу
Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru 12:28
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Общество
В Японии прошел банкет по случаю интронизации императора Нарухито
В столице Японии сегодня прошел торжественный банкет по случаю интронизации императора Нарухито.
Известия 11:18
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Происшествия
Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15