Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
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«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

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Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ruвчера в 21:38

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъвчера в 15:47
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