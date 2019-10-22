Экономика
КоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъвчера в 15:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 22:33, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Известия 12:57
Культура
«Айсблог». Глава Якутии создал канал на YouTube
Глава Якутии Айсен Николаев создал свой YouTube-канал. Первый выпуск «Айсблога» посвящен развитию стрит-арта в республике.
ИА ЯСИА 21:30
Происшествия
В ходе массовых беспорядков в Чили погибли десять человек
Десять человек стали жертвами массовых протестов в Чили, следует из официального заявления властей, распространенного в ночь на 21 октября по московскому времени.
DP.RU вчера в 01:45
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Экономика
Сбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ
В целом в третьем квартале 2019 года наблюдается улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, который вырос на пять процентных пунктов — до минус 16%.
News.ru 11:23
Армия и оружие
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском 22:30
Экономика
Главный алтайский промышленник заявил об износе оборудования на предприятиях
Износ оборудования на промышленных предприятиях Алтайского края достиг 70%.
Известия 08:02
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Аризоне», Бучневич набрал одно очко
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч ТВ 21:52
Наука
Рыбам помог переносить недостаток кислорода углекислый газ
Британские исследователи обнаружили, что углекислый газ помогает европейскому сибасу переносить недостаток кислорода.
МедиаПоток 13:41
Экономика
ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона
Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru 19:23
Происшествия
В Южно-Сахалинске ликвидировали наркопритон
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
Сахалин.Инфо 21:38
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Здоровье
Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно
С 2020 года россияне, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут бесплатно получать необходимые медикаменты как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Собеседник 06:12
Здоровье
Тагильские депутаты потребовали от Минздрава решить проблемы здравоохранения
В Нижнем Тагиле состоялось заседание комиссии по социальной политике городской думы, на котором присутствовали представители областного Минздрава и руководители городских больниц, пишет «Тагильский рабочий».
ТагилСити.ру 06:27
Армия и оружие
Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД
Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском 21:17
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Газета.Ru 19:25
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира
UfacityNews.ru 06:25
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 20 октября в 11:28
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Происшествия
По делу Арашукова задержали двух человек
Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Интерфакс 15:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Политика
Валерий Фадеев стал главой президентского Совета по правам человека
Новыми членами совета стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точёнов.
Говорит Москва вчера в 10:05
Гаджеты
Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК
Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК.
CNews 09:00