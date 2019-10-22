Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъвчера в 15:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолец07:02

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUM02:47

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвы04:06

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ru05:11

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАСС01:55

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ruвчера в 21:38

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъвчера в 15:47
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Армия и оружие

Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
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Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

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«Айсблог». Глава Якутии создал канал на YouTube

Глава Якутии Айсен Николаев создал свой YouTube-канал. Первый выпуск «Айсблога» посвящен развитию стрит-арта в республике.
ИА ЯСИА 21:30
Происшествия

В ходе массовых беспорядков в Чили погибли десять человек

Десять человек стали жертвами массовых протестов в Чили, следует из официального заявления властей, распространенного в ночь на 21 октября по московскому времени.
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Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

РИА Новости 19:20
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экономика

Сбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ

В целом в третьем квартале 2019 года наблюдается улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, который вырос на пять процентных пунктов — до минус 16%.
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Армия и оружие

В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском 22:30
Экономика

Главный алтайский промышленник заявил об износе оборудования на предприятиях

Износ оборудования на промышленных предприятиях Алтайского края достиг 70%.
Известия 08:02
Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Аризоне», Бучневич набрал одно очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч ТВ 21:52
Наука

Рыбам помог переносить недостаток кислорода углекислый газ

Британские исследователи обнаружили, что углекислый газ помогает европейскому сибасу переносить недостаток кислорода.
МедиаПоток 13:41
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Экономика

ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона

Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru 19:23
Происшествия

В Южно-Сахалинске ликвидировали наркопритон

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
Сахалин.Инфо 21:38
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
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Здоровье

Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года россияне, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут бесплатно получать необходимые медикаменты как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Собеседник 06:12
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Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

REGNUM 17:48
Здоровье

Тагильские депутаты потребовали от Минздрава решить проблемы здравоохранения

В Нижнем Тагиле состоялось заседание комиссии по социальной политике городской думы, на котором присутствовали представители областного Минздрава и руководители городских больниц, пишет «Тагильский рабочий».
ТагилСити.ру 06:27
Армия и оружие

Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском 21:17
Политика

Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Газета.Ru 19:25
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Экономика

Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира

UfacityNews.ru 06:25
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти

В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 20 октября в 11:28
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

По делу Арашукова задержали двух человек

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Интерфакс 15:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Политика

Валерий Фадеев стал главой президентского Совета по правам человека

Новыми членами совета стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точёнов.
Говорит Москва вчера в 10:05
Гаджеты

Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК

Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК.
CNews 09:00
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Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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