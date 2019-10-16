Общество

Дни24Дни24Выручка Huawei за 9 месяцев увеличилась на 24,4%

Выручка китайского техногиганта Huawei за первые 3 квартала нынешнего года выросла в сравнении с тем же периодом минувшего года почти на четверть – 24,4%. В номинальном выражении показатель достиг 610,8 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 86,3 миллиардам долларов США.
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Выручка китайской Huawei за 9 месяцев выросла на 24,4%

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