Общество
Дни24Выручка Huawei за 9 месяцев увеличилась на 24,4%
Выручка китайского техногиганта Huawei за первые 3 квартала нынешнего года выросла в сравнении с тем же периодом минувшего года почти на четверть – 24,4%. В номинальном выражении показатель достиг 610,8 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 86,3 миллиардам долларов США.
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Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Общество
Дмитрий Рогозин назвал мифом высокую аварийность «Роскосмоса»
Глава госкорпорации подчеркнул, что неполадки при запуске техники существовали всегда, просто ранее о них не говорили.
Мой Брянск 08:52
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 09:12
Экономика
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Lenta.ru 13:11
Армия и оружие
Трамп заявил, что не возражает против российской помощи Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что помощью России сирийской стороне не является поводом для его беспокойства, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 11:45
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Salt Mag 14 октября в 04:23
Политика
Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии
"Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент. Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику.
ТАСС 19:21
Общество
Елизавета II отказалась от короны на выступлении в парламенте
Елизавета II не стала надевать Корону Британской империи на церемонию открытия парламента, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 14 октября в 08:55
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI
Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Tvoe-avto.com вчера в 10:38
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Космос
Космический корабль Dream Chaser на пути к первому полету
Космический корабль Dream Chaser корпорации Sierra Nevada приступил к окончательной сборке, интеграции и испытаниям после того, как каркас корабля был доставлен компанией Lockheed Martin.
AstroNews.ru 15:28
Авто
Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали почти на 40%
CarsWeek.ru 04:56
Политика
Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46