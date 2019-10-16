Экономика

ТАССТАССВыручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%

Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице компании в социальной сети WeChat.
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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.
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