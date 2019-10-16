Экономика
ТАССВыручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%
Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице компании в социальной сети WeChat.
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Происшествия
«Аэрофлот» признали потерпевшим по делу против замглавы компании
"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу о хищении 250 миллионов рублей заместителем гендиректора компании Владимиром Александровым, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где во вторник рассматривается апелляционная жалоба на его арест.
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
Политика
В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Здоровье
Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака
По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Происшествия
На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой нападение на Японию в 1945-м
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Политика
Зеленский рассказал об условиях отвода ВСУ в Донбассе
Украина намерена отвести войска на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе после «семи дней тишины», заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом.
Общество
Суд арестовал акции сети поликлиник, принадлежащих Гинеру
Арбитражный суд Москвы 16 октября вынес решение о полном аресте акций сети поликлиник "Медис", владельцем которой является компания "Союз", принадлежащая президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.
Футбол
Роналду за последний год заработал в «Инстаграме» вдвое больше Месси
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по заработанным деньгам в «Инстаграме» за последние 12 месяцев.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
Армия и оружие
Военные США покинули базы в районе Манбиджа в Сирии
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД РФ предложило выбирать и регистрировать госномера для автомобиля на портале госуслуг, заявили в ведомстве.
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Армия и оружие
В Донбассе погибла дочь убитого ранее боевика нацбатальона «Айдар»
Во вторник, 15 октября, в Донбассе погибла военнослужащая ВСУ Никоненко, отец которой нес службу в нацистском батальоне "Айдар" и также был убит в Донбассе.
Кино
Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Наука
Ученые измерили счастье людей по книгам и газетам
Английские ученые проанализировали газеты и книги, выпущенные в период с 1820-ых годов по настоящее время, и определили, как изменялся уровень счастья у людей в этот промежуток времени.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Гаджеты
Meizu 16T представят 23 октября
Китайский производитель телефонов Meizu представит 23 октября модель 16T.
Кино
Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.
Культура
«У меня руки онемели»: Анну Хилькевич заперли в телефонной будке
Фигурное катание
Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
Политика
Адвокат сообщил о закрытии уголовного дела против Порошенко в Панаме
По словам адвоката Порошенко, в Панаме действительно расследовали дело против бывшего лидера страны, в частности, провели проверку данных, которые предоставил Портнов, однако после двух месяцев прокурор принял решение о закрытии производства.
Экономика
«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики
К закрытию во вторник рост составил 1,2% при росте индекса Мосбиржи на 0,5%. «Новая дивидендная политика подразумевает, что весь свободный денежный поток компания будет направлять либо на обратный выкуп, либо на дивиденды, а покупки новых активов, например, за рубежом будет финансироваться за счёт долга», – поясняетстарший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.