ФинмаркетВыручка «КАМАЗа» по МСФО в этом году может вырасти на 15%"Если в этом году мы ожидаем под 250 млрд (руб.) оборот, в следующий год мы хотим увеличить также довольно значительно наш оборот", - сказал Когогин.ФинмаркетПо прогнозу "Камаза", проблемы с поставками электронных компонентов — в мире и в РФ в частности — продлятся минимум до конца 2022 года.ПРАЙМФактически К5 — конкурент грузовикам европейской семерки.КоммерсантъЗа 1-е полугодие 2021 г. чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО составила 4 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, выручка увеличилась на 40% - до 118,9 млрд руб.ФинмаркетЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРидусПодробнее о событииКамАЗ моделирует ростКоммерсантъ16:26Выручка «КАМАЗа» по МСФО в этом году может вырасти на 15%Финмаркет15 декабря в 04:20КАМАЗ спрогнозировал рост выручки группы по МСФО на 8% в 2022 годуИнтерфакс16:11Электробусы, чипы и водород: КАМАЗ рассказал об итогах работы в 2021 годуРидус16:05«Камаз» планирует в 2022 году увеличить выручку по МСФО до 270 млрд рублейТАСС16:04«Камаз» прогнозирует рост продаж в 2021 году на 19%, до 44 тысяч грузовиковПРАЙМ16:20Показать ещёОценить1Поделиться