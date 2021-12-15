Будьте в Плюсе

Выручка «КАМАЗа» по МСФО в этом году может вырасти на 15%

"Если в этом году мы ожидаем под 250 млрд (руб.) оборот, в следующий год мы хотим увеличить также довольно значительно наш оборот", - сказал Когогин.
Финмаркет
По прогнозу "Камаза", проблемы с поставками электронных компонентов — в мире и в РФ в частности — продлятся минимум до конца 2022 года.
ПРАЙМ
Фактически К5 — конкурент грузовикам европейской семерки.
Коммерсантъ
За 1-е полугодие 2021 г. чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО составила 4 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, выручка увеличилась на 40% - до 118,9 млрд руб.
Финмаркет

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КамАЗ моделирует рост
Коммерсантъ16:26
Выручка «КАМАЗа» по МСФО в этом году может вырасти на 15%
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