Экономика

ВедомостиВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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«Магнит» впервые за пять лет опередил X5 Retail Group по темпам квартального роста выручки

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«Магнит» обогнал X5 Retail Group по темпу роста выручки впервые за 5 лет

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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
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