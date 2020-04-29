Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

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