Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 48

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 44

Здоровье Учёные определили страну, которая лучше всех поборола COVID-19 Видимо, как полагают учёные, власти страны предприняли эффективные меры, организовав моментальное выявление заболевших и отслеживание их контактов, карантин, предписание социального дистанцирования, включающее обеспечение населения защитными масками и закрытие школ. 3

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Общество В Калужской области введен масочный режим Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова. 219

Энергетика Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС. 12

Общество В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Общество Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники Петербуржцев, которые планируют выехать на майские праздники за пределы Ленинградской области, принудительно отправят на двухнедельную самоизоляцию в регионе прибытия. 10

Энергетика Фьючерсы на WTI и Brent начали расти Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос к 7:15 мск почти на 14% – до 14,04 долл. за баррель. 4

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 4

Здоровье В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 632

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 829

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 175

Общество Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику. 36

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина. 17