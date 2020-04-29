Экономика
ВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com вчера в 05:09
Кино
Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
ToDay News Ufa 07:18
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
РИА Новости 09:37
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Здоровье
Учёные определили страну, которая лучше всех поборола COVID-19
Видимо, как полагают учёные, власти страны предприняли эффективные меры, организовав моментальное выявление заболевших и отслеживание их контактов, карантин, предписание социального дистанцирования, включающее обеспечение населения защитными масками и закрытие школ.
Э Вести вчера в 05:15
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Экономика
В Свердловской области выросло число миллионеров и миллиардеров
На 6% увеличилось число человек, чьи доходы составили больше 1 млрд руб. Таких в Свердловской области 18 человек.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:55
Общество
В Калужской области введен масочный режим
Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv вчера в 16:00
Энергетика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Технологии
Блокчейн-платформа Дурова получит свою операционную систему
Разработчики Павла Дурова создают новую операционную систему TON OS для блокчейн-платформы TON.
iReactor 02:58
Общество
В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Общество
Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники
Петербуржцев, которые планируют выехать на майские праздники за пределы Ленинградской области, принудительно отправят на двухнедельную самоизоляцию в регионе прибытия.
РБК Санкт-Петербург 10:14
Энергетика
Фьючерсы на WTI и Brent начали расти
Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос к 7:15 мск почти на 14% – до 14,04 долл. за баррель.
Финансовая газета 03:40
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня 00:30
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Общество
Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни
Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv 05:33
Политика
Берлин мог не пригласить российскую делегацию на 75-летие окончания войны
Российскую делегацию, скорее всего, не приглашали на церемонию в память 75-летия окончания войны в Европе, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
РИА Новости 08:28
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина
Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»
Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03