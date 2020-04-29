У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

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Шоу-бизнес Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.

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