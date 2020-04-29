Экономика
ВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
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Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Происшествия
Автомобиль упал с 25-метрового обрыва в Керчи
Крымские спасатели оказали в Керчи помощь водителю автомобиля, упавшего с обрыва высотой 25 метров.
ИА Крыминформ 03:09
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
Происшествия
В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru 03:12
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха
Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Общество
У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын
Взгляд.ру 05:24
Общество
Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей
Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях.
Ведомости 04:46
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Хоккей
Старт нового сезона КХЛ планируют на 2 сентября
Новый чемпионат Континентальная хоккейная лига планирует начать 2 сентября. Такое заявление сделал президент организации Алексей Морозов.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 05:57
Общество
Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками
Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
Политика
Из правительства Челябинской области уволился вице-губернатор
Курировать работу ведомства поручили заместителю губернатору Сергею Сушкову, сообщили в пресс-службе главы региона.
Эхо Москвы в Челябинске 03:29
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Кино
На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
Piter.tv вчера в 04:49
Общество
Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции
Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
RuNews24.ru 04:02
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23