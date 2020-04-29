Экономика
ВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
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Шоу-бизнес
Айза Анохина показала лицо после пластики
Вестник 05:06
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Общество
В России за сутки выявили 5841 случай коронавируса
В России за сутки выявили 5841 случай коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Афиша Daily 03:56
Общество
Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками
Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
Спорт
Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam
Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
Спорт
Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru вчера в 08:35
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса
В Китае медики сообщили о последствиях пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:04
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Экономика
Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
Вести.Ru 04:13
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru 03:12
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
Общество
Президиум ВС продлил до 11 мая режим ограниченного доступа в суды
Ограниченный доступ в здания российских судов продлён до 11 мая.
РАПСИ 04:47
Футбол
«Монако» вернет Бакайоко «Челси»
Французский клуб решил не выкупать права на футболиста. Сделка могла обойтись «Монако» в 42 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 13:32
Армия и оружие
Птица помешала ПТРК поразить цель
ГЛАС.RU 05:07
Здоровье
В Ростовской области зарегистрированы 86 новых случаев коронавируса
В Красносулинском районе — 9 новых случаев коронавируса, в Батайске выявили еще 6 зараженных В Таганроге и Веселовском районе — 4 новых случаев, в Каменском районе — 3.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:01
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
Глава рабочей группы по COVID-19: Пик эпидемии будет 25 мая, но только если петербуржцы будут сидеть дома
Боровков руководит рабочей группой, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса.
Фонтанка.Ру 05:04
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Авто
Банки и дилеры начали продавать автомобили дистанционно
Первые внедряют онлайн-выдачу кредитов, вторые же начинают бесплатно доставлять автомобили на дом, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 02:10
Единоборства
Серроне – о бое с Конором: «Я не хотел там быть»
За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
Sports.ru 04:00
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33