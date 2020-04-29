Экономика

ВедомостиВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
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«Магнит» притянул покупателей

Коммерсантъ04:27

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Ведомости03:22

«Магнит» в I квартале впервые за пять лет обогнал X5 по темпам роста выручки

ПРАЙМ03:45

Квартальная выручка «Магнита» увеличилась на 18,5%

Rambler News Service03:35

«Магнит» обогнал X5 Retail Group по темпу роста выручки впервые за 5 лет

РБК04:56

«Магнит» впервые за 5 лет обогнал своего главного конкурента по темпам роста выручки

Интерфакс03:22

«Магнит» вытягивает рынок вверх

Finam.Ru03:23
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Айза Анохина показала лицо после пластики

Вестник 05:06
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Здоровье

Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
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Общество

В России за сутки выявили 5841 случай коронавируса

В России за сутки выявили 5841 случай коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Афиша Daily 03:56
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Общество

Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками

Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
Спорт

Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam

Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
Спорт

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru вчера в 08:35
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

В Китае медики сообщили о последствиях пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:04
14
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Экономика

Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
Вести.Ru 04:13
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз нашла свою любовь после развода

Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru 03:12
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
6
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
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Общество

Президиум ВС продлил до 11 мая режим ограниченного доступа в суды

Ограниченный доступ в здания российских судов продлён до 11 мая.
РАПСИ 04:47
Футбол

«Монако» вернет Бакайоко «Челси»

Французский клуб решил не выкупать права на футболиста. Сделка могла обойтись «Монако» в 42 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 13:32
Армия и оружие

Птица помешала ПТРК поразить цель

ГЛАС.RU 05:07
Здоровье

В Ростовской области зарегистрированы 86 новых случаев коронавируса

В Красносулинском районе — 9 новых случаев коронавируса, в Батайске выявили еще 6 зараженных В Таганроге и Веселовском районе — 4 новых случаев, в Каменском районе — 3.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:01
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Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

ГЛАС.RU 03:02
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Здоровье

Глава рабочей группы по COVID-19: Пик эпидемии будет 25 мая, но только если петербуржцы будут сидеть дома

Боровков руководит рабочей группой, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса.
Фонтанка.Ру 05:04
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Авто

Банки и дилеры начали продавать автомобили дистанционно

Первые внедряют онлайн-выдачу кредитов, вторые же начинают бесплатно доставлять автомобили на дом, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 02:10
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Единоборства

Серроне – о бое с Конором: «Я не хотел там быть»

За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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