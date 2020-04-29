Экономика
ВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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Шоу-бизнес
Сергей Жигунов съехался с копией Анастасии Заворотнюк
Uznayvse.ru 04:14
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
Lenta.ru 05:30
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
Здоровье
Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии
Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в Госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь.
РБК 02:00
Футбол
Месси возглавил рейтинг лучших футболистов XXI века
МИР 24 вчера в 23:39
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Армия и оружие
«Мурманск-БН» позволит лишить противника связи на стратегической глубине
Как сообщает издание "Известия", комплекс "Мурманск-БН" способен действовать на расстоянии около 5 тысяч километров.
Политическая Экспертиза 04:06
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ
Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя.
Национальная служба новостей 05:53
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников
Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.
Экспресс газета 04:39
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 27 апреля в 15:13
Общество
Перед «Бауцентрами» в первый день открытия образовались очереди
В магазинах "Бауцентр" в первый день открытия образовались очереди.
Клопс 04:11
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Авто
УАЗ представил дом на колесах на основе «Буханки»
Новая модификация модели СГР ("Буханка") превратилась в самый настоящий дом на колесах.
NewInform 05:57
Кино
На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
Piter.tv вчера в 04:49
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
RT на русском 04:11
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Наука
Врачи Индии выявили десять подтипов нового коронавируса
Как сообщает The Times of India, врачи Индии выявили десять подтипов нового коронавируса COVID-19.
Газета DAILY вчера в 13:38
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43