Экономика

ВедомостиВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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Магнит" впервые за пять лет опередил X5 Retail Group по темпам квартального роста выручки

ТАСС05:20

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Ведомости03:22

«Магнит» обогнал X5 Retail Group по темпу роста выручки впервые за 5 лет

РБК04:56

«Магнит» в I квартале впервые за пять лет обогнал X5 по темпам роста выручки

ПРАЙМ03:45

«Магнит» притянул покупателей

Коммерсантъ04:27

«Магнит» впервые за 5 лет обогнал своего главного конкурента по темпам роста выручки

Интерфакс03:22

«Магнит» вытягивает рынок вверх

Finam.Ru03:23
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
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Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии

Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в Госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь.
РБК 02:00
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Месси возглавил рейтинг лучших футболистов XXI века

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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Армия и оружие

«Мурманск-БН» позволит лишить противника связи на стратегической глубине

Как сообщает издание "Известия", комплекс "Мурманск-БН" способен действовать на расстоянии около 5 тысяч километров.
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Политика

Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции

Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
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Политика

США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Lenta.ru 05:24
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ

Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя.
Национальная служба новостей 05:53
Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников

Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.
Экспресс газета 04:39
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек

Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
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Общество

Перед «Бауцентрами» в первый день открытия образовались очереди

В магазинах "Бауцентр" в первый день открытия образовались очереди.
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Здоровье

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Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
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УАЗ представил дом на колесах на основе «Буханки»

Новая модификация модели СГР ("Буханка") превратилась в самый настоящий дом на колесах.
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На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»

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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
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В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

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Врачи Индии выявили десять подтипов нового коронавируса

Как сообщает The Times of India, врачи Индии выявили десять подтипов нового коронавируса COVID-19.
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РБК вчера в 03:48
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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