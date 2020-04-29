Экономика
ВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Общество
В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:04
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Наука
Названы симптомы легкой формы коронавируса
Потеря вкуса и обоняния могут являться симптомами легкого течения новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты исследования ученых из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego Health).
Rambler News Service вчера в 12:08
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Постпред РФ Ульянов назвал «нелепыми» заявления США по соглашению СВПД
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли окажут поддержку "нелепым" высказываниям США о договоренностях по ядерной программе Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Экономика сегодня 03:18
Общество
Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей
Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях.
Ведомости 04:46
Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe 00:55
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Политика
Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса
«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»
Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03
Гаджеты
Sony выпустила смартфон Xperia L4 за $200 для рынка Европы
Компания Sony сообщила о создании смартфона Xperia L4 стоимостью $200 и готовности к поставкам на рынок Европы.
Актуальные Новости 04:32
Общество
В российских судах продлили ограничительные меры до 11 мая
В постановлении говорится, что таким образом, по возможности, должны рассматриваться все дела - как уголовные, так и гражданские.
Эхо Москвы 05:32
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий
Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
Общество
В Челябинской области до 11 мая продлят режим повышенной готовности
В Челябинской области режим повышенной готовности и нерабочих дней будет продлен до 11 мая, как и по всей стране, сообщил сегодня на брифинге губернатор Алексей Текслер.
Znak.com 06:30
Футбол
Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев считает, что руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно взять пример с Лиги 1 и досрочно завершить розыгрыш сезона-2019/20.
RT на русском 04:42