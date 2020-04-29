Экономика

ВедомостиВедомостиВыручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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«Магнит» впервые за пять лет опередил X5 Retail Group по темпам квартального роста выручки

ТАСС05:20

«Магнит» впервые за 5 лет обогнал своего главного конкурента по темпам роста выручки

Интерфакс03:22

«Магнит» обогнал X5 Retail Group по темпу роста выручки впервые за 5 лет

РБК04:56

«Магнит» в I квартале впервые за пять лет обогнал X5 по темпам роста выручки

ПРАЙМ03:45

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Ведомости03:22

«Магнит» притянул покупателей

Коммерсантъ04:27

«Магнит» вытягивает рынок вверх

Finam.Ru03:23
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

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В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:04
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Наука

Названы симптомы легкой формы коронавируса

Потеря вкуса и обоняния могут являться симптомами легкого течения новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты исследования ученых из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego Health).
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Постпред РФ Ульянов назвал «нелепыми» заявления США по соглашению СВПД

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли окажут поддержку "нелепым" высказываниям США о договоренностях по ядерной программе Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Общество

Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей

Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях.
Ведомости 04:46
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Авто

Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian

Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe 00:55
Общество

Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Политика

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«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
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Политика

Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
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Общество

В Турции не планируют отказываться от системы «всё включено»

REGNUM 05:27
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Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
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Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
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В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03
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Гаджеты

Sony выпустила смартфон Xperia L4 за $200 для рынка Европы

Компания Sony сообщила о создании смартфона Xperia L4 стоимостью $200 и готовности к поставкам на рынок Европы.
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Общество

В российских судах продлили ограничительные меры до 11 мая

В постановлении говорится, что таким образом, по возможности, должны рассматриваться все дела - как уголовные, так и гражданские.
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В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий

Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
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В Челябинской области до 11 мая продлят режим повышенной готовности

В Челябинской области режим повышенной готовности и нерабочих дней будет продлен до 11 мая, как и по всей стране, сообщил сегодня на брифинге губернатор Алексей Текслер.
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Футбол

Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон

Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев считает, что руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно взять пример с Лиги 1 и досрочно завершить розыгрыш сезона-2019/20.
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