Экономика
ИнтерфаксВыручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга. Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% - до 7,47 млрд рублей.
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Происшествия
В Волгограде две недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку
Следователи просят волгоградцев помочь им в поиске пропавшей две недели назад 16-летней Глуховой Полины Александровны.
АиФ Волгоград 02:21
Армия и оружие
В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500
Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТНААD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 "Прометей" подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Политика
Палата представителей Конгресса США встала на сторону Азербайджана
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сегодня в ходе пресс-конференции пояснила, что в этих поправках подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана.
Вестник Кавказа 21 июля в 07:31
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
Полиция составила на Френкеля три административных протокола
Петербургская полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
МР7.ру 03:53
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Путешествия
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
РИА Новости вчера в 17:45
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили вчера в 14:20
Технологии
Четверть пиратских сайтов оказались опасными для пользователей
Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и опасны для пользователей.
Газета.Ru 02:26
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Киберспорт
Блогер нашёл баг в Ghost of Tsushima, потратив 12 часов на бой с главным злодеем
Потратив 12 часов, блогер сумел довести полоску здоровья оппонента до нуля. К большому разочарованию игрока злодей так и не погибает.
Чемпионат вчера в 07:09
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр вчера в 08:04
Технологии
Ростсельмаш показал в работе беспилотный комбайн
Отмечается, что беспилотные комбайны уже проходят апробацию в реальных условиях уборки на полях в разных уголках России.
1rnd.ru вчера в 03:20
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Кино
HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»
По словам инсайдеров, на сегодняшний день ведётся кастинг актеров, которые сыграют главные роли в картине, в частности, короля Визериса первого, принцессы Рейниры, королевы Алисенты Хайтауэра и Эйгона второго.
Evo-rus.com 01:18
Общество
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Голосование было по всей стране, а рост в Хабаровском крае.
РИА Новости 03:13
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в годовалую девочку
В Красногорске неизвестный мужчину выстрелил из газового пистолета в лицо годовалой девочки.
Московский Комсомолец 03:47
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Футбол
«Готовы играть на два фронта. У нас очень длинная скамейка»: Сергей Степашин допустил участие «Динамо» в Лиге Европы
Любопытно, что если «Зенит» выиграет Кубок России (финал «Химки» - «Зенит» пройдет 25 июля в Екатеринбурге), то в Лигу Европы попадет и шестая команда нашего чемпионата - «Динамо».
Комсомольская правда 20 июля в 07:11
Экономика
Рубль «ушёл в минус» на фоне ухудшения отношений между США и КНР — эксперт
Эксперт отметил, что дополнительное давление на валюты развивающихся стран оказывают высокие темпы распространения коронавируса в США, Индии и т. д. Улучшить настроение участников рынка не смогли даже хорошие результаты тестирования вакцин от коронавируса от Оксфордского университета.
REGNUM 03:25
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Космос
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
Происшествия
С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева
В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Интерфакс 01:11
Экономика
Хуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре
Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:16
Происшествия
В Курганской области дебошир спустил на росгвардейцев алабая
Росгвардейцам пришлось применить против собаки табельное огнестрельное оружие, после чего они задержали агрессивного хозяина пса.
Царьград вчера в 21:36
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Футбол
Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.
Спорт-Экспресс вчера в 23:06