Экономика
ИнтерфаксВыручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга. Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% - до 7,47 млрд рублей.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан огласил сроки получения вакцины от COVID-19.
Piter.tv 00:58
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Piter.tv вчера в 00:39
Футбол
«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рисудил техническое поражение "Сочи" в матче 30-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:43
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Общество
Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Уралинформбюро 01:01
Происшествия
На Украине подожгли дом борца с коррупцией
Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Экономика
НМТП выплатит дивиденды за 2019 год в размере 26 млрд рублей
Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 26 млрд рублей, из расчета 1,35 рубля на одну акцию.
ТАСС вчера в 13:04
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Футбол
Защитник Владимир Гранат покидает «Рубин»
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат покидает казанский "Рубин" в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте казанцев.
РИА Новости 03:30
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Политика
Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах.
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Автоспорт
В AlphaTauri подтвердили, что проигнорировали Даниила Квята
CT news вчера в 19:14
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5 (кроме супермаркетов ритейлер также управляет магазинами "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетами "Карусель").
Интерфакс 03:10
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество
Роскачество проверило винные напитки
Роскачество проверило винные напитки и выявило в них разнообразные нарушения.
РИА Новости 01:30
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
Космос
«Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В»
Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями.
Военное обозрение 02:26
Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте
Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
ИА Красная Весна 02:18
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Космос
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
Экономика
В США ополчились на одну из богатейших стран Европы
Америка обрушилась на Швейцарию, которая является одной из наиболее процветающих стран Европы, а причина кроется в том, что США обвиняют ее в валютных манипуляциях.
Topdaynews.ru 02:52
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02