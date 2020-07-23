Экономика
ИнтерфаксВыручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга. Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% - до 7,47 млрд рублей.
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Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Центризбирком удалил свою публикацию в Twitter, где спрашивалось мнение подписчиков, удобна ли будет практика многодневного голосования.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты
33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Автоспорт
Феттель перейдёт в Racing Point, Перес – в Alfa Romeo?
По информации официального сайта чемпионата, четырёхкратный чемпион мира уже получил от Racing Point предложение о контракте на следующий сезон.
F1news.ru 04:20
Здоровье
Академик РАН: около 60% россиян страдают от избыточного веса
Примерно 60% россиян имеют избыточный вес, 25% населения России страдает от ожирения, а одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил академик РАН Виктор Тутельян.
NewInform 05:02
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Текущий чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:03
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
Общество
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»
В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
Общество
Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой температурой, но врачи помогли ему.
РИА Новости 05:14
Общество
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
RT на русском 05:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях
Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что не одинока после развода.
Экспресс газета 00:47
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Общество
Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты
Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ.
Российская газета 04:23
Экономика
Михаил Мишустин заявил об отсутствии предпосылок для второй волны коронавируса
По словам Мишустина, золотовалютные запасы составляют более 570 млрд долларов.
Говорит Москва 05:09
Общество
Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление
Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
Политика
Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
"Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.
Интерфакс 04:12
Политика
Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке
В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Происшествия
В России задержали политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции
В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК 04:58
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Футбол
Андрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»
Андрей Федун не будет присутствовать на заседании совета директоров «Спартака», которое состоится сегодня.
Бомбардир.ру 02:50
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости 03:59