Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга. Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% - до 7,47 млрд рублей.

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

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Футбол Щенников: наша команда достойна Лиги чемпионов. Обидно, что не попали Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги завершившегося сезона после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0). Отметим, что защитник отметился победным голом.

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