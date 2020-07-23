Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВыручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

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Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга. Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% - до 7,47 млрд рублей.
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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

ТАСС04:11

Рекламная выручка Mail.ru Group снизилась впервые за шесть лет

Ведомости03:12

Прибыль Mail.ru Group в 1 полугодии 2020 года выросла на 8%

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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Интерфакс02:17

Выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 25,5%

Коммерсантъ02:07

Mail.ru Group компенсировала падение рекламных доходов за счет игр

РБК02:54

Чистая прибыль Mail.ru по МСФО во II квартале выросла на 8,2%

ПРАЙМ02:04
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71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
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Сибирский врач, умерший от коронавируса, придумал новый способ лечения

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Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии

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Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии

Как стало известно в четверг, 23 июля, бизнесмен приговорен к 8 годам колонии.
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В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса

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Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

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