Экономика
ТАССВыручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
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Футбол
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
Политика
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Авто
Tesla будет работать над снижением стоимости как аккумуляторов, так и электромобилей
3DNews 04:23
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 06:16
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Происшествия
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
Политика
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Общество
В Калининградской области выявили коронавирус у кассира магазина
С начала пандемии в Калининградской области зарегистрировали 2 746 случаев коронавируса, 44 человека умерли.
Калининград.Ru 05:45
Шоу-бизнес
Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой
Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов.
НТВ 04:48
Общество
Мишустин пообещал осенью представить нацпроект по внутреннему туризму
Михаил Мишустин подчеркнул, что лучше создать условия отдыха в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
Говорит Москва 05:27
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Футбол
Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину
Gazeta.SPb вчера в 09:50
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Футбол
Савин полагает, что место в РПЛ «Крылья Советов» купят у Тамбова
Ранее был расчет на то, что в ФНЛ могут уйти «Оренбург» и «Тамбов», но последний клуб по результатам оказался выше «КС» и сохраняет место в РПЛ.
Sportssmi.ru вчера в 15:41
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21
Происшествия
Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру
Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского.
ЗакC.Ру 06:15
Политика
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Гаджеты
Apple создаст специальную версию iPhone для разработчиков
По словам разработчиков Apple, программа создана прежде всего для исследователей в области кибербезопасности, готовых заниматься поиском багов в железной и программной частях iPhone.
Anonsens 06:03