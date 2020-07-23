Экономика
ТАССВыручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Российские специалисты и ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская газета 05:27
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии
Известия 04:38
Шоу-бизнес
Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой
Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов.
НТВ 04:48
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после её развода с Харламовым
Актёр Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами заступился за свою коллегу Кристину Асмус, которая не так давно развелась с комиком Гариком Харламовым.
News.ru 04:30
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Происшествия
На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
Наука
Употребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца
Ученые пришли к выводу, что шоколад помогает поддерживать нормальное состояние кровеносных сосудов сердца.
Evo-rus.com 02:32
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
«Армейцы» по итогам сезона заняли четвертое место, набрав 50 очков, и сыграют в Лиге Европы.
Vprognoze.ru вчера в 22:19
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 04:40
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Политика
Кремль назвал принцип открытия границ России
Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.
РБК 05:31
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Политика
Кремль предложил не оценивать лозунг «Дегтярева — домой»
Журналисты напомнили, местные жители выходят на протестные акции с лозунгами «Дегтярева домой», а также отметили, что Песков ранее говорил, что при назначении врио глава государства учитывал мнение граждан.
РБК 05:30
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru вчера в 04:03
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса из Новосибирска
Музыкант Андрей Макаревич собирается подать в суд на представителя «Единой России» Сергея Бондаренко.
Общественная служба новостей 05:28
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты
33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
В Индонезии считают собственные самолеты Eurofighter Typhoon схожими с российскими Су-35. Об этом сообщили журналисты из Defense News.
Piter.tv 02:56
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39