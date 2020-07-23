Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Общество Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса Российские специалисты и ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. 249

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 3

Шоу-бизнес Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов. 4

Шоу-бизнес Охлобыстин встал на защиту Асмус после её развода с Харламовым Актёр Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами заступился за свою коллегу Кристину Асмус, которая не так давно развелась с комиком Гариком Харламовым. 2

Происшествия На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону. 263

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 332

Политика Кремль назвал принцип открытия границ России Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.

Политика Кремль предложил не оценивать лозунг «Дегтярева — домой» Журналисты напомнили, местные жители выходят на протестные акции с лозунгами «Дегтярева домой», а также отметили, что Песков ранее говорил, что при назначении врио глава государства учитывал мнение граждан.

Общество Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 269

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 299

Общество В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. 71