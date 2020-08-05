Экономика
ИнтерфаксВыручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.
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Исходя из этого, менеджмент придерживается консервативного взгляда на прогноз в части темпов роста за 2020 год, ожидая увеличения консолидированной выручки не менее чем на 5%, увеличения OIBDA не менее чем на 5%
— Сергей Анохин, бизнесменИА Красная Весна 05:07
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