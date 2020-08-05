Экономика
ИнтерфаксВыручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.
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Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире скончались свыше 700 тыс. человек с диагностированным COVID-19, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Европейско-Азиатские новости 01:44
Происшествия
Посольство не получило новых данных о пострадавших в Бейруте россиянах
Накануне советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал РБК, что из-за взрыва было повреждено здание российской дипмиссии, ударной волной выбило несколько окон.
РБК 03:08
Общество
Россияне перечислили причины увольнения с работы
Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
Наука
Найдены новые возможности разработки антивозрастных препаратов
Подчеркивается, что увеличение продукции белка VRK-1 приводило к тому, что продолжительность жизни такого червя увеличивалась на десятки процентов.
Evo-rus.com вчера в 03:09
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
Piter.tv 04:21
Авто
Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России
Помимо лимитированной модификации A6 Allroad quattro, автоконцерн Audi выведет на российский рынок стандартную модель, стоимость которой на 1 миллион рублей ниже.
Дни24 вчера в 11:26
Общество
Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
Lenta.ru 01:25
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Помолодевшая Ирина Пегова сменила имидж
RuNews24.ru 02:04
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
В квартире экс-президента «Интеко» проходит обыск
Москва, 5 августа 2020, 10:37 — REGNUM В Москве следователи проводят обыск в квартире экс-президента компании «Интеко» Олега Солощанского.
REGNUM 03:37
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27
Общество
В Липецке суд приостановил работу крупного торгового центра
В Липецке суд приостановил работу крупного торгового центра из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.
АиФ - Черноземье 04:23
Наука
В Японии ученые создают вакцину от COVID при помощи червей
В Японии ученые создают вакцину от коронавируса при помощи шелковичных червей, личинки которых выделяют белок, рассказал профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ.
Газета.Ru 05:45
Происшествия
Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
Двое военнослужащих пострадали во время учений железнодорожных войск по наведению мостовой переправы в районе посёлка имени Тельмана.
RT на русском 04:25
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Японский автопроизводитель опубликовал снимки интерьера нового субкомпактного кроссовера Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Космос
Малахов курган— астрономическая обсерватория
Хорошо, если звездное небо не закрыто высокими домами или деревьями, если мы находимся на возвышенности, с которой виден горизонт, если не мешает засветка от городского электрического освещения.
Слава Севастополя 05:00
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известия вчера в 16:38
Армия и оружие
Вместо российских ЗРС С-400 власти Сербии закупили китайские ЗРК FK-3
В блоге Balkanska bezbednosna mreža отмечается, что новые системы, которые вскоре прибудут в Сербию, «косвенно являются желанием значительной части населения нашей страны приобрести С-300».
Evo-rus.com вчера в 08:16
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30