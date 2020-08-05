Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВыручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.
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Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%

Интерфакс03:32

Выручка «Ростелекома» во II квартале по МСФО выросла на 13%, до 127,3 млрд рублей

ТАСС04:01

«Ростелеком» во 2-м квартале увеличил выручку на 13%

Финмаркет03:46

«Ростелеком» заявил о росте спроса на виртуальную телефонию в пандемию

РБК05:15

«Ростелеком» сообщил о росте квартальной прибыли

Rambler News Service02:45

Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии выросла на 14% до 15,4 млрд рублей

Finam.Ru02:50

Выручка «Ростелекома» по МСФО во II квартале выросла на 13%

ПРАЙМ02:50
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
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В Бейруте, по оценкам местных властей, около 300 тыс. человек могли остаться без жилья после взрыва.
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Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни

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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

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Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
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В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

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На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
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Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
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В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

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Политика

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СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
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Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
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Мишустин собрался посетить Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
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Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу

В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
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За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран

За неделю до российской премьеры на 19 территориях международного проката дебютировал триллер «Неистовый».
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