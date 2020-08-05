Экономика
ИнтерфаксВыручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.
Читать в источнике
Оценить
Исходя из этого, менеджмент придерживается консервативного взгляда на прогноз в части темпов роста за 2020 год, ожидая увеличения консолидированной выручки не менее чем на 5%, увеличения OIBDA не менее чем на 5%
— Сергей Анохин, бизнесменИА Красная Весна 05:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Армения ограничила вещание российских телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Политика
Медведев заявил о необходимости работы трудовых мигрантов в России
Медведев заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранцев на работу в России, должны нести за них ответственность.
Известия 08:32
Общество
Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей
Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.
Интерфакс 08:31
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Футбол
Виллиан сообщил друзьям, что намерен перейти в «Арсенал»
Ранее сообщалось, что Виллиан ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе в команду в качестве свободного агента.
Матч ТВ 04:09
Игры
Главный герой новой Assassin’s Creed окажется любителем кошек
Главный герой игры Эйвор сможет гладить любых встреченных им кошек.
REGNUM вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Происшествия
Лидер ливанской партии «Катаиб» в Бейруте стал жертвой взрыва в порту
Результатом сегодняшнего взрыва на складе 12 в порту Бейрута стала гибель порядка 50 человек, среди которых лидер ливанской партии Катаиб.
iReactor вчера в 16:21
Политика
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель.
РИА Новости 08:03
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
Оштрафован сторонник возвращения выборов мэров в Свердловской области
Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, члена инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров в регионе.
Интерфакс 09:42