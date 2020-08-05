Исходя из этого, менеджмент придерживается консервативного взгляда на прогноз в части темпов роста за 2020 год, ожидая увеличения консолидированной выручки не менее чем на 5%, увеличения OIBDA не менее чем на 5%

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.

Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%

Политика Армения ограничила вещание российских телеканалов Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе. 200

Происшествия Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области. 176

Общество Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 1,2K

Общество В Бейруте ввели режим ЧП на две недели Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек. 12

Политика Медведев заявил о необходимости работы трудовых мигрантов в России Медведев заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранцев на работу в России, должны нести за них ответственность. 44

Общество Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.

Шоу-бизнес Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

Футбол Виллиан сообщил друзьям, что намерен перейти в «Арсенал» Ранее сообщалось, что Виллиан ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе в команду в качестве свободного агента.

Шоу-бизнес Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом. 2

Происшествия Лидер ливанской партии «Катаиб» в Бейруте стал жертвой взрыва в порту Результатом сегодняшнего взрыва на складе 12 в порту Бейрута стала гибель порядка 50 человек, среди которых лидер ливанской партии Катаиб.

Политика Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель. 14

Политика Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17 Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. 34