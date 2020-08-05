Экономика
ИнтерфаксВыручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.
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Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Происшествия
Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.
RT на русском вчера в 17:55
Футбол
«Спартак» планирует усилиться чемпионом Европы Силвой
В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Вести.Ru 04:10
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Popcornnews.ru 04:15
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Происшествия
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Российская газета 04:01
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском 03 августа в 12:51
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых.
РБК 03:24
Технологии
Беспроводную передачу электроэнергии создали в Новой Зеландии
Специалисты из Новой Зеландии придумали, как можно передавать электроэнергию подобно Wi Fi роутеру или Bluetooth.
МедиаПоток 01:38
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век 03 августа в 14:01
Культура
Ирина Горбачева: «Пилот сериала „Чики“ создавался в адских условиях»
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Экономика
«Газпром» может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM «Газпром» может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Армия и оружие
Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео
Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Экономика
Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью
Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью.
News.ru 03 августа в 21:07
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 22:42
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Общество
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Здоровье
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека
Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
Технологии
Операторы сотовой связи могут сократить закупки SIM-карт
На фоне запуска продаж виртуальных встроенных сим-карт (eSIM) операторы активно продвигают использование приложений личного кабинета.
Финансовая газета 03:56