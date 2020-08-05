Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.

Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%

Происшествия Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера. 220

Происшествия Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности. 74

Футбол «Спартак» планирует усилиться чемпионом Европы Силвой В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Политика Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль. 771

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 2,1K

Происшествия В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа. 119

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых. 60

Технологии Беспроводную передачу электроэнергии создали в Новой Зеландии Специалисты из Новой Зеландии придумали, как можно передавать электроэнергию подобно Wi Fi роутеру или Bluetooth. 3

Происшествия Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море. 591

Хоккей «Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 54

Политика Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии «Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей. 2

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 829

Экономика «Газпром» может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ» Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM «Газпром» может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».

Политика Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. 205