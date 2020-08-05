Экономика
ИнтерфаксВыручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 38,3% против 37,6% годом ранее.
Читать в источнике
Оценить
Исходя из этого, менеджмент придерживается консервативного взгляда на прогноз в части темпов роста за 2020 год, ожидая увеличения консолидированной выручки не менее чем на 5%, увеличения OIBDA не менее чем на 5%
— Сергей Анохин, бизнесменИА Красная Весна 05:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика
Лукашенко 5 августа дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
КП - Беларусь 11:20
Происшествия
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Происшествия
Власти Ливана подсчитали число погибших от взрыва в порту Бейрута
Правительство Ливана отметило, что во время взрыва в порту Бейрута погибло более ста человек.
Народные новости 02:35
Общество
Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»
Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК 12:01
Гаджеты
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК 10:10
Экономика
Лекарства в России за полгода подорожали на 3,5%
Москва, 5 августа 2020, 13:33 — REGNUM С начала 2020 года лекарства в России подорожали на 3,5%. Об этом 5 августа заявил гендиректор DSM GROUP Сергей Шуляк на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:33
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Футбол
«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok
"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Космос
Поверхность Марса раньше была покрыта ледниками
На основе анализа палеонтологи пришли к выводу, что на Марсе когда-то находилась сеть ледников, которые образовались в самом начале формирования планеты.
Ореанда-Новости 10:49
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Футбол
Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Вести.Ru 11:34
Экономика
Нулевая инфляция сохраняется в России третью неделю подряд
Москва, 5 августа 2020, 19:08 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 28 июля по 3 августа в среднем не изменились, как и за две предыдущие недели.
REGNUM 12:08
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41