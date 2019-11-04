Экономика
ВедомостиВыручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд
4 ноября «Вымпелком» отчитался за III квартал 2019 года: выручка компании продолжает падать и составила 74,7 млрд руб, что на 2,7% меньше итога аналогичного квартала в прошлом году.
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Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Технологии
Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
РБК 01 ноября в 08:40
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Политика
Путин ждет необходимости встречи в «нормандском формате» — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», готов к таким встречам при срочной необходимости.
REGNUM вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заявила о коррупции в Большом театре
Анастасия Волочкова заявила о существовании коррупции в Большом театре.
Актуальные Новости 00:21
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК вчера в 19:42
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Зачем ЦБ пересчитал российских заемщиков Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с тем, что новые кредиты выдаются уже имеющим долги россиянам, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РБК 01 ноября в 12:56
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Кино
Новый «Терминатор» проваливается в прокате
Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате.
Super.ru 03:15
Происшествия
В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины
По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
Российская газета 03:07
Авто
Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО
Именно поэтому Model S готовится к масштабному обновлению, чтобы выиграть автомобиль от Porsche уже в следующем заезде.
Car.ru вчера в 08:21
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Известия вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Гаджеты
8 друзей дисторшна: с кем конкурируют новые Apple AirPods Pro
Sony обещают, что полностью заряженные наушники будут работать до 6 часов с включенной системой шумоподавления, а чехол позволит трижды дополнительно зарядить их, что в сумме даст около суток работы.
РБК 01 ноября в 05:20
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
News.ru 02 ноября в 15:35
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Политика
Голикова назвала оптимизацию здравоохранения во многом неудачной
Во многих регионах оптимизация здравоохранения была проведена неудачно, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время передачи на телеканале «Россия 1».
МИР 24 вчера в 14:39
Армия и оружие
В Литве стартовали масштабные учения НАТО
В сообщении сказано, что в маневрах принимают участие четыре тысячи военных и более тысячи единиц различной техники из 11 стран-членов Североатлантического альянса.
ГЛАС.RU 03:10