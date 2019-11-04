Экономика
ВедомостиВыручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд
4 ноября «Вымпелком» отчитался за III квартал 2019 года: выручка компании продолжает падать и составила 74,7 млрд руб, что на 2,7% меньше итога аналогичного квартала в прошлом году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Спорт
Россияне победили в эстафете на Кубке мира по шорт-треку
Inc-news.ru 01:36
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
РИА Новости 00:52
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Происшествия
СК заявил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства Эльджаркиева
За первые несколько часов следователи серьёзно продвинулись в расследовании убийства начальника центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которое произошло в Москве 2 ноября.
RT на русском вчера в 04:05
Общество
Названы способы похудения без спорта
В августе специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению.
Известия 02:13
Общество
Шторм сдвинул к водопадам Ниагары судно, застрявшее на скалах 100 лет назад
Ливни и шквалистый ветер сдвинули с места судно, которое более ста лет неподвижно покоилось на скалах реки Ниагара, сообщает телеканал CBS.
РИА Новости 03:07
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Сегодня в России отмечают День народного единства
Голос правды (ст. Полтавская) 03:02
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери
В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
News.ru 00:51
Шоу-бизнес
Супруга футболиста Павла Мамаева показала редкое фото с детьми
Футболист Павел Мамаев после скандальных драк в сентябре вышел на свободу из колонии и сразу вернулся домой к жене и детям.
Летидор вчера в 13:28
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Культура
Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию
Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ вчера в 17:54
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат вчера в 16:56
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала о пользе рыбных консервов.
Известия вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
Газета.Ru 02:51
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Наука
В Испании нашли ожерелье возрастом 39 тысяч лет
Российская газета 02 ноября в 02:38