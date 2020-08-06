Экономика
ТАССВыручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%
Показатель EBITDA компании в России за II квартал 2020 года сократился на 20%, до 25,7 млрд рублей. Мобильная сервисная выручка "Вымпелкома" за II квартал сократилась на 9,8% и составила 51,4 млрд рублей Сервисная выручка в фиксированном сегменте увеличилась на 8,9%, до 9,2 млрд рублей.
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Общество
После жалобы ФАС «Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны
Международные рейсы «Аэрофлота», запланированные до 31 августа в пока закрытые из-за коронавируса страны, отменяются, пассажирам вернут деньги или ваучеры.
РБК 03:31
Политика
Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных в Минске россиян
Украина запросила у Белоруссии выдачи российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске.
РЕН ТВ 04:14
Происшествия
Свидетель заявила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье автомобиля
Михаил Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля.
ТАСС 04:44
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия вчера в 14:35
Спорт
В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.
ТАСС 04:39
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Общество
Доход жены Михаила Исаева составил 767 рублей за год
АиФ Саратов 03:37
Общество
В России за сутки выявлено 5267 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 5267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Политика
Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», к которой власти Белоруссии приписывают задержанных россиян, не имеет никакого отношения к ситуации.
URA.Ru вчера в 23:21
Общество
Особое мнение: Дмитрий Орешкин
Д.Орешкин: Если чему Путин и может научиться у Лукашенко, то только еще большей жесткости Т. Фельгенгауэр― Просто полицейские протоколы и отдельные задержания и аресты на административные сутки начались раньше пряников.
Эхо Москвы вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН вчера в 14:30
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Общество
Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж
Следствие считает, что помощник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал секретные сведения за границу с помощью домашнего компьютера.
Газета.Ru 04:29
Общество
130 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 6 августа в Ростовской области число инфицированных коронавирусом увеличилось до 13 723 человек.
Kursk.com 04:33
Общество
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика
Французская пресса: Может ли Россия создавать что-либо, кроме помех другим?
Собственно, в возможностях нашей страны автор не сомневается, но он не уверен, захочет ли этого Москва.
Военное обозрение 04:35
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Гаджеты
Xiaomi выпустит мощный смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition в честь десятилетнего юбилея
3DNews вчера в 01:28
Экономика
В Лондоне на экс-глав российских банков завели дело о мошенничестве
Главе Бинбанка Вадиму Беляеву и «Открытия» Евгению Данкевичу вменяют помощь некоему предпринимателю в продаже бросовых облигаций — высокодоходных бондов, чей кредитный рейтинг ниже инвестиционного уровня.
Право.ру 04:36
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55
Мировая премьера Infiniti QX55 состоится 11 ноября 2020 года.
Автоновости дня вчера в 14:07