Экономика

Retailer.ruRetailer.ruВыручка «Вымпелкома» в третьем квартале продолжила снижаться

По итогам третьего квартала 2019 года выручка «Вымпелкома» сократилась на 2,7%, до 74,7 млрд. Мобильная сервисная выручка уменьшилась на 1,9%, до 58,3 млрд руб. Снижение показателей второй квартал подряд в компании объяснили эффектом от повышения НДС до 20% в начале 2019 года.
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