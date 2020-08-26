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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Выручка Xiaomi Corp. первое полугодие 2020 года выросла на 7,9%

За первое полугодие общая выручка Xiaomi составила 103,24 млрд юаней ($15 млрд), что на 7,9% выше аналогичного периода прошлого года.В источнике
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3DNews

Пандемия нипочём: Xiaomi отчиталась о больших успехах в первом полугодии

3DNews13:55
Актуальные Новости

Компания Xiaomi добилась успеха по всем направлениям

Актуальные Новости12:43
Коммерсантъ

Выручка Xiaomi Corp. первое полугодие 2020 года выросла на 7,9%

Коммерсантъ12:02
CNews

Xiaomi отчиталась о росте в I полугодии 2020 года

CNews10:26
Финмаркет

Квартальная прибыль Xiaomi увеличилась в 2,3 раза, превысив прогноз

Финмаркет09:32

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Белорусские военные случайно раскрыли свою схему ПВО

После приведения ВС Белоруссии в полную боевую готовность и активации систем ПВО у НАТО появилась возможность с точностью до десятков метров зафиксировать все позиционные районы белорусских средств ПВО.
Вечерний курьер06:41
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