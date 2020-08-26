Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
После приведения ВС Белоруссии в полную боевую готовность и активации систем ПВО у НАТО появилась возможность с точностью до десятков метров зафиксировать все позиционные районы белорусских средств ПВО.