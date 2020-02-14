Сегмент объявлений, в который входят «Яндекс.Авто», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Недвижимость», в четвертом квартале 2019 года вырос на 45%, до 1,611 млрд руб. Результаты по итогам года также показали рост выручки на 45%, до 5,39 млрд руб.

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

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