Экономика
РБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
Сегмент объявлений, в который входят «Яндекс.Авто», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Недвижимость», в четвертом квартале 2019 года вырос на 45%, до 1,611 млрд руб. Результаты по итогам года также показали рост выручки на 45%, до 5,39 млрд руб.
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Футбол
Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Общество
Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных
Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Футбол
Мостовой остался недоволен игрой Смолова после гола «Реалу»
Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался об игре Федора Смолова в матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Сельта".
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Биатлон
Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости
Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Биатлон
Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира
Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Политика
Хабаровский депутат-коммунист Кукушкин метит в губернаторы ЕАО
КПРФ накануне представила своего кандидата, который на выборах 13 сентября 2020 года намерен побороться за пост губернатора ЕАО.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правоприемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по по одному из принятых решений заявил, что страна является не правоприемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Наука
Предки современных птиц стали теплокровными еще 75 млн лет назад
Израильские палеонтологи определили, что динозавры стали теплокровными в процессе эволюции.
Шоу-бизнес
Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»
Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
Политика
Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом
Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
Общество
У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус
У сорока американцев выявлен коронавирус COVID-19 в ходе эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.