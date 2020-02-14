Экономика
РБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Футбол
УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Здоровье
Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев
Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Автоспорт
Команда Квята презентовала новый болид
Итальянская команда «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») презентовала болид на сезон-2020.
Наука
Для лечения хронических ран создали «умные» повязки
У подопытных мышей наблюдались признаки полного заживления и отсутствия рубцового образования, что свидетельствует о способности повязки значительно увеличить скорость и качество заживления ран.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами Соединенных Штатов расширение военной помощи стране, сообщает телеканал RT.
Футбол
Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»
Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Общество
Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Наука
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Здоровье
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Кино
Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака»
Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.