Экономика

РБКРБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

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Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

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Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости06:04
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Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
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Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев

Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
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Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
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Для лечения хронических ран создали «умные» повязки

У подопытных мышей наблюдались признаки полного заживления и отсутствия рубцового образования, что свидетельствует о способности повязки значительно увеличить скорость и качество заживления ран.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
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План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
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Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами Соединенных Штатов расширение военной помощи стране, сообщает телеканал RT.
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Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»

Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
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Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
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ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

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Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
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Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
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В Алеппо сбит сирийский вертолет

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Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
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