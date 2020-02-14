Экономика

РБКРБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс06:31

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru08:03

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на треть

News.ru07:14

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС06:35

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК08:17

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ06:06

Выручка Mail.ru Group в 4 квартале составит 25,78 млрд рублей

Finam.Ru07:50
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Происшествия

В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ

В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ.
Российская газета 05:19
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Политика

Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Ведомости 05:38
Общество

В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Известия 12 февраля в 05:01
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Ишингер: отношения с Россией являются проблемой

В мероприятии примут участие более 500 представителей мировой политической элиты. Делегацию из РФ возглавит Сергей Лавров.
ГЛАС.RU 10:06
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru вчера в 05:54
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 04:03
Общество

Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет

Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
РИА ОмскИнформ 06:57
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
Политика Сегодня 08:57
Единоборства

Олейник 9 мая сразится с Вердумом

Поединок состоится на территории соперника 9 мая нынешнего года в Сан-Пауло.
Inc-news.ru 03:48
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Космос

Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот

РИА Новости вчера в 17:18
Происшествия

Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве

12 февраля в подземном переходе рядом с метро нашли младенца. Здоровью мальчика ничего не угрожает.
Газета.Ru 06:55
Гаджеты

Samsung представил новый складной смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Компания 12 февраля в 01:28
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Общество

В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина

В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Российская газета 09:02
Экономика

Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%

По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.
Псковское агентство информации 10:18
Музыка

Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья

Независимый публицист 09:52
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости вчера в 10:14
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
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