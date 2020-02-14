По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Политика Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

Общество В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика Ишингер: отношения с Россией являются проблемой В мероприятии примут участие более 500 представителей мировой политической элиты. Делегацию из РФ возглавит Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".

Кино Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Гаджеты Samsung представил новый складной смартфон Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.

Экономика Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5% По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.

Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).