Экономика
РБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Происшествия
В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ
В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Политика
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
Ишингер: отношения с Россией являются проблемой
В мероприятии примут участие более 500 представителей мировой политической элиты. Делегацию из РФ возглавит Сергей Лавров.
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Общество
Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет
Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
Единоборства
Олейник 9 мая сразится с Вердумом
Поединок состоится на территории соперника 9 мая нынешнего года в Сан-Пауло.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Происшествия
Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
12 февраля в подземном переходе рядом с метро нашли младенца. Здоровью мальчика ничего не угрожает.
Гаджеты
Samsung представил новый складной смартфон
Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Экономика
Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%
По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.
Музыка
Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.