Экономика
РБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Гаджеты
Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона
Китайская компания Xiaomi предложила компьютер-моноблок Ningmei CR600 по цене смартфона.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
В Канаде в Южной Альберте канадские палеонтологи обнаружили череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного ранее вида тираннозавров.
Политика
Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра
Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с предстоящих 15–22 марта выборов мэра Парижа после публикации в интернете ролика, уличающего его в супружеской неверности.
Здоровье
В Нигерии распространяется эпидемия заболевания с высокой смертностью
Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) опубликовал данные по ситуации с эпидемией лихорадки Ласса.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Здоровье
Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев
Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Игры
Утечка: королевскую битву Modern Warfare назовут Call of Duty: Warzone
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Технологии
У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной
В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, как сблизилась с Жанной Фриске
Певица Юлия Ковальчук рассказала, как попала в группу «Блестящие» и стала подругой Жанны Фриске.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.