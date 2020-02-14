Экономика

РБКРБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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