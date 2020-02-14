Экономика
РБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Технологии
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Политика
Песков прокомментировал идею Зеленского о «городе мечты» для крымчан
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о «городе мечты» для крымчан, сообщает РИА Новости.
Политика
Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя.
Общество
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Сегодня, 14 февраля, стала известна себестоимость консоли PlayStation 5. По официальным данным, в связи с использованием при производстве дефицитных компонентов, себестоимость PS5 составляет $450.
Кино
Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака»
Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России
Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Политика
Военнослужащим ВВС США официально разрешили носить хиджабы и тюрбаны
Новые правила касаются ношения хиджабов и тюрбанов, сообщает канал CNN. Послабления должны коснуться военнослужащих-мусульман и сикхов.
Происшествия
Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована
Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы».
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Армия и оружие
Сирийские войска приблизились к городу Атариб
Сирийские войска ведут артиллерийский огонь по позициям противника в Кафр-Джуме и Урум-эль-Кебире на подступах к Атарибу.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Общество
Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса» перенес операцию после сердечного приступа
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Даг Армстронг заявил, что защитник Джей Боумистер успешно перенес операцию, передает официальный сайт команды.