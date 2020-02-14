Экономика
РБКВыручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
Сегмент объявлений, в который входят «Яндекс.Авто», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Недвижимость», в четвертом квартале 2019 года вырос на 45%, до 1,611 млрд руб. Результаты по итогам года также показали рост выручки на 45%, до 5,39 млрд руб.
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Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Общество
В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией
Политика
Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя
Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
Экономика
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Происшествия
Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве
Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Общество
Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом
Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса.
Теннис
Кики Бертенс выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Здоровье
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Футбол
Сёмин назвал самого «чудного» легионера в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какого легионера он считает самым чудным за всю свою карьеру.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте
Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.
Фигурное катание
Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне
Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Происшествия
В Днепре иномарка влетела в толпу пешеходов
На левом берегу Днепра на перекрестке иномарка влетела в толпу пешеходов, сообщает "Днепр Вечерний".
Биатлон
Йоханнес Бо ответил на приглашение Логинова приехать к нему в гости
View this post on Instagram A post shared by Johannes Thingnes Bø ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ (@ johannesbo) on Feb 16, 2020 at 9:32am PST Напомним, ранее Логинов пригласил всех желающих биатлонистов приехать к нему в гости, чтобы посмотреть как он живет и тренируется.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.