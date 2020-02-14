Сегмент объявлений, в который входят «Яндекс.Авто», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Недвижимость», в четвертом квартале 2019 года вырос на 45%, до 1,611 млрд руб. Результаты по итогам года также показали рост выручки на 45%, до 5,39 млрд руб.

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

Общество В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Политика Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.

Происшествия В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.

Здоровье Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Экономика Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.

Биатлон Йоханнес Бо ответил на приглашение Логинова приехать к нему в гости View this post on Instagram A post shared by Johannes Thingnes Bø ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ (@ johannesbo) on Feb 16, 2020 at 9:32am PST Напомним, ранее Логинов пригласил всех желающих биатлонистов приехать к нему в гости, чтобы посмотреть как он живет и тренируется.