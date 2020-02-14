Экономика

iReactoriReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

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Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35
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В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
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В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

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МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в "нормандском формате" состоится только после реализации решений предыдущей, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:03
Политика

Главы администраций отчитываются перед Николаевым и держатся за власть

Все последние дни врио главы Чувашии Олег Николаев в своем рабочем кабинете принимает глав администраций городов и районов республики с отчетом о проделанной работе за минувший год.
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Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
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Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
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Предыдущее «плановое испытание» невооружённой ракеты Trident II с ядерной баллистической ракетной подводной лодки класса «Огайо» USS Maine у берегов Южной Калифорнии ВМС США провели 12 февраля.
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