Экономика
iReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Авто
Кроссоверы Cadillac отзывают в России
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Кино
Бекмамбетов рассказал о невероятной истории летчика-героя Девятаева
Общество
Метро отсудило еще 300 тысяч у сотрудников ФБК
По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену
Здоровье
Онкобольные больше рискуют заразиться коронавирусом
Научный журнал The Lancet Oncology.опубликовал исследование, в котором отмечается, что лица с онкологическими заболевание подвержены большему риску заразиться новым коронавирусом.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Политика
МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в "нормандском формате" состоится только после реализации решений предыдущей, цитирует "Интерфакс".
Политика
Главы администраций отчитываются перед Николаевым и держатся за власть
Все последние дни врио главы Чувашии Олег Николаев в своем рабочем кабинете принимает глав администраций городов и районов республики с отчетом о проделанной работе за минувший год.
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Футбол
Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции
Популярное французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную прошедшего 25-го тура чемпионата Франции.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Биатлон
Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Биатлон
Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Армия и оружие
НАТО не поддержит Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.
Армия и оружие
ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II
Предыдущее «плановое испытание» невооружённой ракеты Trident II с ядерной баллистической ракетной подводной лодки класса «Огайо» USS Maine у берегов Южной Калифорнии ВМС США провели 12 февраля.