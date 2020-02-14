Экономика

iReactoriReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

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Ведомостивчера в 06:04

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАССвчера в 06:35
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