Экономика
iReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу
Авто
Новый Hyundai Solaris получит дизельный мотор
Индийские профилирующие интернет-издание сообщает про дизельный 1,5-литровый мотор от Seltos.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание на набережной Обводного канала
Пожар возник в производственном здании, расположенном на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Северной столице.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Политика
Путин призвал сделать выходным день голосования по Конституции
Россиянам сделают дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
Политика
Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга»
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
Футбол
Моуринью: Алли сам понимает, что его шутка про коронавирус была глупой
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, что провёл беседу с полузащитником команды Деле Алли, который ранее оказался в центре скандала, неудачно пошутив в социальных сетях про коронавирус.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить очков в АПЛ
В 25 турах АПЛ «горожане» набрали 51 очко и расположились на втором месте в турнирной таблице. Лидирует «Ливерпуль», у которого 73 очка.
Общество
Петербургским школьникам запретили танцевать в юбках под песню Queen
Петербургским школьникам не разрешили танцевать в юбках под песню I want то break free группы Queen, чтобы исключить пропаганду гомофобии и гомосексуализма.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Футбол
«Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании
Определились соперники «Уфы» на заключительном зимнем сборе в Бенидорме (Испания).